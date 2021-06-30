Я нашел ошибку
Главные новости:
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей
Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей
Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей
Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей
Самарский общепит боится московского антиковидного сценария
Самарский общепит боится московского антиковидного сценария
Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне
Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба
В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.37
0.19
EUR 86.2
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей

30 июня 2021 11:21
32
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей

Через несколько месяцев после запуска водопровода в работу, в январе 1887 года, был дан торжественный обед в честь создателей (их тогда называли соорудителями) этого сложного инженерного комплекса: инженера Николая Зимина и владельца фирмы-исполнителя строительных работ Фёдора Бромлея. 

В юбилейном календаре «РКС-Самара» есть изображение карточки меню торжественного обеда: соорудителей водопровода угощали супом-пюре из дичи, майонезом из осетрины, фазанами, куропатками, ананасовым пломбиром и другими изысками. Это не только интересный материал с точки зрения кулинарии, но и летопись общественной жизни города, свидетельство огромного уважения к тем, кто дал жителям воду в дома. 

Самарский водопровод, спроектированный Николаем Зиминым и построенный фирмой Бромлей, был исключительным сооружением не только в России, но и в Европе, прежде всего, благодаря своим специальным приспособлениям для пожаротушения. Сети проложили по замкнутой кольцевой системе с тремя основными магистралями: южной, северной и центральной. В системе установили клапаны, благодаря которым по сигналу пожарной тревоги отключалась подача воды в дома и фонтаны, и основной поток направлялся на тушение пожара. Давление в эти моменты поднималось до 10 атмосфер. 

Городской глава Пётр Алабин писал: «Действие водопровода заставляет верить в самарское общество, что оно на будущее время обеспечено от больших несчастий». И оказался прав: после появления централизованного водоснабжения Самара перестала массово страдать от огня. 

  2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии  некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.

Теги: водопровод ркс РКС-Самара юбилей

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
29 июня 2021, 13:41
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Сейчас идут масштабные перекладки водопроводных линий.  ЖКХ
538
Мазут в канализации нашли в Самаре
21 июня 2021, 12:19
Мазут в канализации нашли в Самаре
Слив нефтепродуктов и химических веществ в общегородскую канализацию – преступление.  ЖКХ
912
Сызранская делегация посетила Городские очистные канализационные сооружения Самары.
02 июня 2021, 12:00
Сызранская делегация посетила Городские очистные канализационные сооружения Самары
В Сызрани сейчас также проходит реконструкция очистных канализационных сооружений.  ЖКХ
677

В центре внимания
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
30 июня 2021  10:13
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
116
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
464
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
840
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
316
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
476
Весь список