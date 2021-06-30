Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей

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Через несколько месяцев после запуска водопровода в работу, в январе 1887 года, был дан торжественный обед в честь создателей (их тогда называли соорудителями) этого сложного инженерного комплекса: инженера Николая Зимина и владельца фирмы-исполнителя строительных работ Фёдора Бромлея.

В юбилейном календаре «РКС-Самара» есть изображение карточки меню торжественного обеда: соорудителей водопровода угощали супом-пюре из дичи, майонезом из осетрины, фазанами, куропатками, ананасовым пломбиром и другими изысками. Это не только интересный материал с точки зрения кулинарии, но и летопись общественной жизни города, свидетельство огромного уважения к тем, кто дал жителям воду в дома.

Самарский водопровод, спроектированный Николаем Зиминым и построенный фирмой Бромлей, был исключительным сооружением не только в России, но и в Европе, прежде всего, благодаря своим специальным приспособлениям для пожаротушения. Сети проложили по замкнутой кольцевой системе с тремя основными магистралями: южной, северной и центральной. В системе установили клапаны, благодаря которым по сигналу пожарной тревоги отключалась подача воды в дома и фонтаны, и основной поток направлялся на тушение пожара. Давление в эти моменты поднималось до 10 атмосфер.

Городской глава Пётр Алабин писал: «Действие водопровода заставляет верить в самарское общество, что оно на будущее время обеспечено от больших несчастий». И оказался прав: после появления централизованного водоснабжения Самара перестала массово страдать от огня.

2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.