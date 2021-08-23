Сотрудники СВГК помогли уменьшить последствия ЧС в Борском и Кинельском районах

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Первые сигналы о возгорании частных домов в селе Гвардейцы Борского района в единую диспетчерскую службу Средневолжской газовой компании поступили днем 21 августа. Аварийная служба борского отделения межрайгаза «Отрадное» оперативно отключила подачу газа для 18 частных домов в районе возгорания по улице Тамбовской.

В Воскресенье, 22 августа, аналогичные экстренные противоаварийные мероприятия потребовались также в деревне Немчанка, куда перекинулся огонь от Бузулукского бора. Здесь аварийная служба борского отделения СВГК вынуждена была временно приостановить газоснабжение 26 частных домов.

Днем 22 августа активные действия по локализации аварийной ситуации потребовались и от кинельских газовиков. Из-за пожара в здании ДОСААФ в Кинеле было приостановлено газоснабжение котельной и двух частных домов. Потребовало экстренного вмешательства аварийной службы кинельского отделения СВГК и возгорание в селе Павловка. Здесь кратковременно было прекращено газоснабжение всего села. По мере минования угрозы подача газа в жилые дома сельчан восстановлена специалистами.

В тесном взаимодействии с координационным штабом по борьбе со стихией специалисты борского и кинельского отделений Средневолжской газовой компании продолжают контролировать состояние сетей и безопасность газоснабжения населенных пунктов, где угроза возгорания еще окончательно не миновала.

Фото: СВГК