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Сотрудники «Т Плюс» в Самарской области сдали более 45 литров крови для больниц региона

6 апреля 2022 11:43
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Сотрудники «Т Плюс» в Самарской области сдали более 45 литров крови для больниц региона

Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в традиционной акции «Мы с тобой одной крови». Донорские дни для теплоэнергетиков прошли на предприятиях компании в Самаре и Тольятти.

Мероприятия были организованы совместно с областной станцией переливания крови. Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования. В результате участие в акции приняли 103 сотрудника «Т Плюс» с Исполнительной дирекции, Тольяттинской ТЭЦ, Самарской ГРЭС и Предприятия тепловых сетей. В общей сложности энергетики сдали свыше 45 литров крови.

Донорская акция «Мы с тобой одной крови» являются традиционным мероприятием в энергокомпании, которая проводится всех регионах присутствия. В 2022 году в ней уже приняли участие 220 сотрудников ПАО «Т Плюс», которые сдали почти 100 литров крови.

 

Теги: Т ПЛЮС

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