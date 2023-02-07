Сотрудники «Т Плюс» из Тольятти и Сызрани отмечены в рамках акции «Мы работаем для вас»

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На улицах Тольятти и Сызрани появились баннеры с фотографиями сотрудников «Т Плюс», которые удостоены отраслевых и корпоративных наград за вклад в развитие энергетики региона.

Баннеры размещены на зданиях управления Тольяттинских теплосетей на ул. М.Горького, 27а и котельной №2 на ул. Громовой, 43, а также на теплосетевом павильоне на ул. 50 лет Октября в Сызрани.

Данное мероприятие – это часть межрегионального проекта «Мы работаем для вас», который с 2021 года реализуется в городах присутствия «Т Плюс». Его главная цель – познакомить потребителей энергоресурсов с лучшими профессионалами отрасли и поощрить сотрудников. Во многом от них зависит надежная работа энергокомпании и обеспечение многоквартирных домов региона теплом и горячей водой.

«Т Плюс» большое внимание уделяет повышению уровня профессионализма энергетиков. Одно из ключевых направлений – соревнования профмастерства, которые проводятся среди сотрудников различных профессий. Кроме того, на базе Самарского учебно-курсового комбината работники периодически проходят обязательные курсы повышения квалификации. Ежегодно вклад многих сотрудников Самарского филиала «Т Плюс» в бесперебойное теплоснабжение горожан отмечается отраслевыми наградами.

Небольшое видео «Т Плюс – развиваем города» о вкладе энергетиков в развитие энергосистемы городов региона можно посмотреть здесь.