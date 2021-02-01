Сотрудники "РКС-Самара" обнаружили ассенизаторскую машину, незаконно сливающую жидкие бытовые отходы

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Отсутствие в городе специализированной станции для приема жидких бытовых отходов и стоков – проблема, которая не решается годами. Поэтому случаи слива жидких бытовых отходов в водоемы, овраги и даже подземные коммуникации, вплоть до водопроводных колодцев, фиксируются регулярно. Это прямая угроза экологии города, здоровью и жизни самарцев!

В Самаре есть три специализированные точки, где разрешён слив стоков, собранных из выгребных ям частного сектора: на улицах Олимпийской, Уральской и на Волжском шоссе. В остальные колодцы городской системы водоотведения сливать ЖБО категорически запрещено, поскольку из-за этого происходят засоры и заиливание канализации, сбой технологических процессов на очистных сооружениях, выход сточных вод на поверхность. Кроме того, владельцы машин, осуществляющие прием и сброс стоков, должны иметь договор на осуществление данной деятельности.

В середине января 2021 года представители цеха эксплуатации водоснабжения №2 «РКС-Самара» проводили плановое обследование сетей в Зубчаниновке (Кировский район Самары). На улице Макаренко они увидели ассенизаторскую машину, сливающую жидкие бытовые отходы в канализационный колодец. Никаких документов у водителя не было. Все материалы по этому делу будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.