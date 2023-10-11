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Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1 высадили на территории станции рябиновую аллею

11 октября 2023 18:07
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Мероприятие прошло в рамках федеральной акции «Деревья – городам Т Плюс».

Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») высадили на территории станции рябиновую аллею. Мероприятие прошло в рамках федеральной акции «Деревья – городам Т Плюс».

В высадке приняли участие специалисты основных цехов предприятия. Аллея из 20 рябин украсила пешеходный маршрут вблизи градирен ТЭЦ-1.

«Подобные экологические акции важны для воспитания культуры природопользования, бережного отношения к природе. Мы активно привлекаем к участию в них свой персонал. В ближайшем будущем рябиновая аллея будет радовать сотрудников и гостей станции», – отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Александр Кузнецов.

В целом в рамках акции «Деревья - городам Т Плюс» сотрудники компании в Самарской области высадили почти 24,5 тысячи деревьев. Кроме того, с 2017 года теплоэнергетики восстанавливают лесной массив в Тольятти. За шесть лет здесь высажено 90 000 тысяч сеянцев сосны на 24 гектарах леса.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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