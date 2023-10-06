Я нашел ошибку
Главные новости:
Подходящий участок в области есть, но против стройки местные жители.
В горадминистрации объяснили, почему услуга по кремации в границах Самары невозможна
В течение трех дней выезда участники будут развивать свои творческие навыки и пройдут образовательную программу от региональных и федеральных экспертов.
В Кинельском районе стартовала выездная школа Студенческой весны «В самое сердце. Сборка»
В частности, энергетики провели уборку вдоль тепломагистрали на улице Молодежной. Они собрали и вывезли несколько десятков мешков с опавшей листвой и бытовым мусором.
Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей присоединились к городскому субботнику
Чемпионом сезона стала команда КВН «Перспективочка» - Гимназия «Перспектива».
Чемпионом телевизионного шоу талантов «Детский КВН» 2023 стала Самара
Стратегия развития Самары до 2025 года была принята в 2013 году. К процессу разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители города.
Опыт Самары по стратегическому планированию представили на заседании Ассоциации городов Поволжья
Университет сервиса бесплатно обучит школьников и молодежь составлению творческих экскурсий.
Поволжский государственный университет сервиса объявил старт интенсива «Арт-туризм» для подростков и молодежи
Глава региона поблагодарил руководство поволжского филиала одного из крупнейших в мире электросетевых холдингов за вклад в развитие образования в регионе.
Дмитрий Азаров и руководство «Россетей» запустили учебный полигон в самарском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева
10 октября запланирована замена задвижек на водопроводной линии на ул. Победы.
«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.68
0.22
EUR 104.79
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей присоединились к городскому субботнику

6 октября 2023 17:18
112
В частности, энергетики провели уборку вдоль тепломагистрали на улице Молодежной. Они собрали и вывезли несколько десятков мешков с опавшей листвой и бытовым мусором.

Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») присоединились к городскому субботнику. Это часть экологической, социальной и корпоративной политики компании, которая нацелена на улучшение облика городов ее работы.

В частности, энергетики провели уборку вдоль тепломагистрали на улице Молодежной. Они собрали и вывезли несколько десятков мешков с опавшей листвой и бытовым мусором.

«Традиционно энергетики «Т Плюс» присоединяются к городским мероприятиям по благоустройству. При этом особое внимание мы уделяем наведению порядка на объектах, где этим летом была выполнена замена тепловых сетей», – отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Напомним, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В их числе погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.
05 октября 2023, 21:24
Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнили 16 новых автомашин в 2023 году
В их числе погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта... ЖКХ
357
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей второго этапа акции «Офис в кармане» в Самарской области
04 октября 2023, 20:29
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей второго этапа акции «Офис в кармане» в Самарской области
С помощью генератора случайных чисел были определены трое победителей, которые в качестве приза получат смартфоны. ЖКХ
503
Это дает возможность с первого числа каждого месяца узнавать актуальное начисление и оперативно оплачивать тепло.
03 октября 2023, 19:31
«ЭнергосбыТ Плюс»: свыше 70 тысяч клиентов Самарского филиала выбрали электронную квитанцию
Это дает возможность с первого числа каждого месяца узнавать актуальное начисление и оперативно оплачивать тепло. ЖКХ
734

В центре внимания
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
6 октября 2023  12:22
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
200
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
6 октября 2023  11:03
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
213
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
468
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
506
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
342
Весь список