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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» высадили 10 тысяч сеянцев сосны в Тольятти

18 октября 2021 14:53
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Сотрудники энергокомпании со своими семьями собрались в районе озера Большое Васильевское.

Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с коллегами по Самарской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» приняли участие в экологической акции по высадке леса в Тольятти. Энергетики высадили порядка 10 000 сеянцев сосны на территории около 2 га.

Сотрудники энергокомпании со своими семьями собрались в районе озера Большое Васильевское. После высадки взрослых ждала походная кухня, а детей – мастер-класс по раскраске кормушек для птиц.

«Энергетики «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» традиционно, с 2017 года, восстанавливают сосновый бор в Тольятти. Всем нам важно не только выполнять свою непосредственную работу – обеспечивать людей теплом и комфортом, - но и развивать комфортную и безопасную среду проживания», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Сотрудники группы компаний «Т Плюс» несколько последних лет высаживают сосновый бор в рамках программы по благоустройству городских территорий. В общей сложности усилиями энергетиков было восстановлено уже более 14 га леса в Тольятти.

 

Фото:   «Т Плюс»

 

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