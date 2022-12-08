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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с приставами провели рейд по неплательщикам

8 декабря 2022 16:11
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В список входят адреса тех жителей областного центра, кто продолжительное время не оплачивает отопление и горячую воду.

Судебные приставы Советского района при участии специалистов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по неплательщикам за тепловую энергию. В результате своего автомобиля АUDI А3 лишилась жительница, накопившая 166 тысяч рублей долга перед энергетиками.

Подобные рейды энергетики совместно с ФССП проводят регулярно. В список входят адреса тех жителей областного центра, кто продолжительное время не оплачивает отопление и горячую воду. Предварительно должники извещаются с помощью квитанций, досудебных претензий, информируются о наличии постановления о возбуждении исполнительного производства, а также о выпуске судебного приказа.

Жительница Советского района проигнорировала все обращения в свой адрес как со стороны представителей энергокомпании, так и со стороны судебных приставов. В результате у нее был конфискован и отправлен на штрафстоянку автомобиль АUDI А3.

«Данный клиент принципиально не оплачивал коммунальные платежи на протяжении полутора лет. Мы неоднократно предупреждали неплательщика о риске серьезных последствий, но все обращения она проигнорировала. Теперь у нее есть 5 дней на полное погашение задолженности перед энергетиками, иначе автомобиль будет выставлен на торги», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Энергетики призывают не копить долги за тепловую энергию. Более того, в настоящее время в регионе действует акция «В Новый год – без долгов и с подарками!», в рамках которой оплата задолженности вдвойне выгодна. Дело в том, что все участники акции, выполнившие условия акции, получат списание пеней и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Подробнее об акции можно узнать на сайте компании.

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