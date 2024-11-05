Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники

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В Самаре дождались первого снега. Это серьезное испытание для всех коммунальных организаций.

В ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники и более 50 человек. Основная задача – механическая уборка, важно вовремя отсыпать опасные участки реагентами, и не допустить снежной каши на дорогах и тротуарах. Особое внимание – на остановки общественного транспорта!



Всем управляющим компаниям и ТСЖ напомнили о необходимости организовать уборку во дворах!

По прогнозу синоптиков, нас ожидает череда снегопадов разной степени интенсивности. Будут наносы, накаты, гололедица.

Сегодня школьники выходят с каникул, поэтому - водители, будьте предельно внимательны на дорогах!

