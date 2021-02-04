Штрафы за просрочку платежей ЖКХ возвращаются

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1 января прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ. Об этом уже напомнили крупнейшие поставщики услуг – отопления, горячей и холодной воды, водоотведения. Уже в феврале жителям Самарской области вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь.

Дело в том, что постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» приостанавливалось начисление и взыскание пеней и штрафов за несвоевременное или неполное внесение взносов за капитальный ремонт, платы за жилое помещение. Коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. С 1 января 2021 года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений.

Например, в квитанции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» за услуги отопления и горячего водоснабжения за январь включены пени, образовавшиеся до 6 апреля 2020 года.

«Клиенты компании уже сегодня могут увидеть свою квитанцию в личном кабинете. С его помощью также можно получить информацию о задолженности или начисленных пени, погасить просроченные платежи. Сделать это быстро и безопасно можно в онлайн-режиме», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.