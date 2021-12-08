Я нашел ошибку
Главные новости:
Они помогут обезопасить доноров и работников учреждения.
Депутат Госдумы Владимир Гутенев передал Самарской областной станции переливания крови рециркуляторы
Кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 7 вопросов.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
«Многоцелевой кредит» доступен в рамках программы «Готовое жильё» для приобретения квартир на вторичном рынке.
Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»
Туман и гололед.
ГИБДД СО просит участников движения быть осторожными на дорогах
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.47
EUR 83.71
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Шесть сотрудников «Т Плюс» получили награды в рамках акции «Наши люди»

8 декабря 2021 13:09
119
Шесть сотрудников «Т Плюс» получили награды в рамках акции «Наши люди»

Шесть сотрудников ТЭЦ ВАЗа (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») стали финалистами городской акции общественного признания «Наши люди» (г.Тольятти). Традиционно в рамках мероприятия слова благодарности принимают тольяттинцы, которые внесли большой личный вклад в развитие родного города.

Так, в номинации «Руководитель года» был отмечен начальник электрического цеха ТЭЦ ВАЗа Владимир Михеев. Владимир Валериевич работает на станции с 1993 года и в электрическом цехе прошел путь от дежурного электромонтера до руководителя. Неоднократный победитель как в командном, так и личном первенстве корпоративных соревнований профессионального мастерства ПАО «Т Плюс». Также призер Всероссийских соревнований профмастерства среди тепловых электростанций России в 2009 и 2017 гг. Сегодня он активно принимает участие в подготовке молодых специалистов по новым должностям.

В номинации «Женщина-мать» дипломов и памятных подарков была удостоена машинист крана котельного цеха Ксения Фурманчук, воспитывающая двух дочерей. Ксения Людвиговна трудится на ТЭЦ ВАЗа с 2005 года. В номинации «Мужчина - глава семьи» был отмечен главный специалист по ремонту турбинного оборудования Руслан Усманов. Вместе с женой Зульфией воспитывает троих сыновей.

Кроме того, в рамках ежегодной церемонии «Наши люди» чествовали начальника смены химического цеха электростанции Антонину Ерёмину, начальника химической лаборатории Светлану Полякову и инженера-метролога Нину Федосееву. Все они были отмечены в номинации «Специалист отрасли».

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Установленная ООО «ЕЭС-Гарант» система уличного освещения в Октябрьске помогла сэкономить 6,5 млн рублей
06 декабря 2021, 11:23
Установленная ООО «ЕЭС-Гарант» система уличного освещения в Октябрьске помогла сэкономить 6,5 млн рублей
Модернизация уличного освещения Октябрьска была выполнена без финансовых затрат со стороны администрации муниципального образования. ЖКХ
468
В этом году юридические лица региона впервые получили возможность принять участие в традиционном мероприятии энергокомпании.
02 декабря 2021, 14:48
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» для юридических лиц
В этом году юридические лица региона впервые получили возможность принять участие в традиционном мероприятии энергокомпании. ЖКХ
853
Офис «ЭнергосбыТ Плюс» в Комсомольском районе Тольятти начал прием клиентов – физических лиц
02 декабря 2021, 13:54
Офис «ЭнергосбыТ Плюс» в Комсомольском районе Тольятти начал прием клиентов – физических лиц
Подробную информацию о сети офисов и графике их работы, а также о доступных онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте компании. ЖКХ
810

В центре внимания
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
88
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
93
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
8 декабря 2021  13:37
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
90
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
8 декабря 2021  12:58
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
122
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
8 декабря 2021  10:14
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
183
Весь список