Семьи мобилизованных могут избавить от долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта

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В Госдуме предложили ввести единовременную выплату для погашения уже имеющихся задолженностей по квартплате, пишут «Известия».

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, мера касается попавших под частичную мобилизацию, добровольцев и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — потерявших работоспособность или кормильца. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что выплаты могут осуществляться в рамках региональных бюджетов.

Разворотнева напомнила, что сейчас субсидии на оплату ЖКУ не положены гражданам, у которых уже есть задолженность по квартплате. «Речь идет о погашении существующих долгов. Хотя мобилизованным платят зарплату, но, если в квартире, например, отключат свет, пока их нет, это было бы неправильно», — пояснила парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин освободил семьи мобилизованных от начисления пеней за коммунальные услуги. Речь идет о случаях несвоевременной или неполной оплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Соответствующий закон начал действовать с 7 октября, пишет Лента.