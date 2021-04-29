Я нашел ошибку
Главные новости:
Дошколята выучили номера экстренных служб «01» и «101» и узнали почему «спички - детям не игрушка», и чем опасна игра с огнем.
Сотрудники МЧС СО рассказали малышам правила безопасного поведения дома и на улице
Был рассмотрен вопрос жительницы села Алексеевка Самарской области.
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел прием граждан
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
На участке улицы Нагорной в Самаре перекроют движение транспорта
В большой хоровод встали участники разных возрастов.
Жители Самарской области принимают участие в «Культурном хороводе»
Проверить, как организована работа, а также обсудить с предпринимателями региона бизнес-идеи приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самаре открылся региональный центр услуг для предпринимателей «Мой бизнес»
Для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты.
Прививку от COVID-19 сделал 300-тысячный житель региона
Семеро самарских автомобилистов погасили задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» и вернули конфискованные авто.
Семь машин, конфискованных за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс», вернулось к своим владельцам
В ходе работы проанализировано нормотворчество органов госвласти субъектов РФ в сфере российского казачества.
Перспективы развития казачества обсудили на совещании заместителя начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Александра Орехова
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Семь машин, конфискованных за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс», вернулось к своим владельцам

29 апреля 2021 17:04
116
Семеро самарских автомобилистов погасили задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» и вернули конфискованные авто.

Семеро самарских автомобилистов полностью погасили задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы вернуть автотранспортные средства, конфискованные во время рейдов 2021 года. Общий долг данных клиентов превышал 700 тысяч рублей.

В рамках акции «Внимание, должник» сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами регулярно проводят рейды по злостным должникам Самары и Тольятти. Забывчивым клиентам, часть из которых имеют задолженность даже за потребление тепловой энергии прошлой зимой, дается 5 дней на урегулирование взаимоотношений с энергетиками. В противном случае движимое имущество выставляется на торги в счет оплаты долга.

«К сожалению, рейды с конфискацией авто остаются одним из самых действенных мероприятий по взысканию просроченной задолженности. При этом следует отметить, что все чаще клиенты компании предлагают полностью погасить накопленный долг прямо во время визита приставов. Мы призываем горожан не откладывать оплату коммунальных услуг на потом, а сделать своей хорошей привычкой своевременную и полную оплату отопления и горячего водоснабжения, чтобы не доводить до неприятных последствий», - напомнил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Проверить наличие задолженности за тепло можно в личном кабинете клиента или на официальном сайте энергокомпании.

 

Теги: задолженность за тепло ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
212
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
317
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
333
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
244
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
223
Весь список