Семь машин, конфискованных за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс», вернулось к своим владельцам

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Семеро самарских автомобилистов полностью погасили задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы вернуть автотранспортные средства, конфискованные во время рейдов 2021 года. Общий долг данных клиентов превышал 700 тысяч рублей.

В рамках акции «Внимание, должник» сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами регулярно проводят рейды по злостным должникам Самары и Тольятти. Забывчивым клиентам, часть из которых имеют задолженность даже за потребление тепловой энергии прошлой зимой, дается 5 дней на урегулирование взаимоотношений с энергетиками. В противном случае движимое имущество выставляется на торги в счет оплаты долга.

«К сожалению, рейды с конфискацией авто остаются одним из самых действенных мероприятий по взысканию просроченной задолженности. При этом следует отметить, что все чаще клиенты компании предлагают полностью погасить накопленный долг прямо во время визита приставов. Мы призываем горожан не откладывать оплату коммунальных услуг на потом, а сделать своей хорошей привычкой своевременную и полную оплату отопления и горячего водоснабжения, чтобы не доводить до неприятных последствий», - напомнил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Проверить наличие задолженности за тепло можно в личном кабинете клиента или на официальном сайте энергокомпании.