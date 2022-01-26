Сегодня проверили как ведутся работы по расчистке проезжей части проспекта Кирова

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Сегодня проверили состояние проспекта Кирова, ведущего к основной промышленной зоне города. В прошлом году в рамках I этапа ремонта работами были охвачены несколько участков. В частности, комплексно привели в порядок территорию от Заводского шоссе до улицы Победы. И сейчас, в период снегопадов, особенно важно уделять повышенное внимание содержанию объекта.



Сегодня только в дневную смену расчистку, формирование снежных валов, подметание, вывоз снега и противогололедную обработку улиц обеспечивают 218 человек и 168 единиц спецтехники. В уборке дворовых территорий принимают участие 2 725 дворников и 88 машин.

Фото: администрация Самары