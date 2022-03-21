Сегодня Международный день лесов: «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает отказаться от бумажных квитанций

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для наращивания охвата вакцинацией разворачивают стационарные пункты в общественных местах.
Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба СО
Ситуация стабильная – промышленность региона готова к жизни в новых экономических условиях. 
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области
Стали известны основные макроэкономические показатели Самарской области.
Виктор Кудряшов: у экономики Самарской области есть запас прочности для дальнейшего развития
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики.
«Время того требует»: Дмитрий Азаров поручил кабмину детально разбираться в причинах роста цен на товары
Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова.
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
В минувшие выходные новокуйбышевцы на своей площадке принимали подмосковный клуб ЦСКА.
ВК "Нова" упрочил свое лидирующее положение
Свидетели долгое время боялись говорить об известных им деталях увиденного из-за опасения за собственные жизни.
В Отрадном завершено расследование убийства, совершенного более 20 лет назад
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
-0.85
EUR 114.4
-1.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сегодня Международный день лесов: «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает отказаться от бумажных квитанций

21 марта 2022 17:28
166
Переходя на электронные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», вы делаете свою жизнь комфортнее, а наш мир – зеленее и чище!

Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден совсем недавно, в 2012 году. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, чьим домом является лес.

Одно из крупнейших направлений в вырубке лесов - производство бумаги. Недаром хорошей старой традицией является переработка бумаги и повторное ее использование. Или, как вариант, можно и вовсе отказаться от использования бумаги для некоторых целей. Например, от бумажных квитанций за коммунальные платежи.

Так, ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. На производство такого объема бумаги уходит порядка 100 деревьев, каждое из которых росло 35 лет. При этом каждое дерево производит около 92 литров чистого кислорода в день.

Энергокомпания предлагает отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронную версию платежных документов. Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца. Этой возможностью уже воспользовались около 10 тысяч клиентов компании.

Переходя на электронные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», вы делаете свою жизнь комфортнее, а наш мир – зеленее и чище!

Сохраним леса для наших детей и для детей наших детей!

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
21 марта 2022  18:49
«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости
169
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
21 марта 2022  12:38
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
309
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
21 марта 2022  12:27
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
253
Дмитрий Азаров: Баскетбольная Самара будет играть в Единой лиге ВТБ»
21 марта 2022  11:48
Дмитрий Азаров: «Баскетбольная «Самара» будет играть в Единой лиге ВТБ»
273
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
21 марта 2022  09:54
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
464
Весь список