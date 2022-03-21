Сегодня Международный день лесов: «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает отказаться от бумажных квитанций

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Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден совсем недавно, в 2012 году. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, чьим домом является лес.

Одно из крупнейших направлений в вырубке лесов - производство бумаги. Недаром хорошей старой традицией является переработка бумаги и повторное ее использование. Или, как вариант, можно и вовсе отказаться от использования бумаги для некоторых целей. Например, от бумажных квитанций за коммунальные платежи.

Так, ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. На производство такого объема бумаги уходит порядка 100 деревьев, каждое из которых росло 35 лет. При этом каждое дерево производит около 92 литров чистого кислорода в день.

Энергокомпания предлагает отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронную версию платежных документов. Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца. Этой возможностью уже воспользовались около 10 тысяч клиентов компании.

Переходя на электронные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», вы делаете свою жизнь комфортнее, а наш мир – зеленее и чище!

Сохраним леса для наших детей и для детей наших детей!

Фото: pixabay