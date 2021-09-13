Сбытовое подразделение «РКС-Самара» работает индивидуально с каждой управляющей компанией

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В Самаре более тысячи исполнителей коммунальных услуг – УК, ТСЖ, ЖСК. Около половины из них нерегулярно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Долг этой категории потребителей перед «РКС-Самара» превышает полмиллиарда рублей.

Осенью 2021 года ряд компаний, ранее числившихся в должниках, перешёл в разряд добросовестных плательщиков. Это ТСЖ «Демократическая, 130/1», ТСЖ «Олимпия Парк», ТСЖ «Кировское-2», ООО УК «Коммунсервис», ООО «Образцовое содержание жилья», УК «Атлант», МП ЭСО.

Все данные по компаниям-должникам, которые уклоняются от общения с сотрудниками ресурсоснабжающей компании, не идут на контакт и не предпринимают явных действий по сокращению задолженности за холодную воду и канализацию, передаются в судебные инстанции. Стоит отметить, что им приходится оплачивать не только потреблённые ресурсы, но и судебные издержки.

А своих надёжных партнёров – управляющие компании, товарищества собственников жилья и т.д., которые не имеют долгов на протяжении нескольких лет, – «РКС-Самара» ежегодно поощряет в рамках акции «В новый год – без старых долгов».