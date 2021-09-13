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Сбытовое подразделение «РКС-Самара» работает индивидуально с каждой управляющей компанией

13 сентября 2021 16:31
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Около половины из них нерегулярно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения.

В Самаре более тысячи исполнителей коммунальных услуг – УК, ТСЖ, ЖСК. Около половины из них нерегулярно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Долг этой категории потребителей перед «РКС-Самара» превышает полмиллиарда рублей. 

Осенью 2021 года ряд компаний, ранее числившихся в должниках, перешёл в разряд добросовестных плательщиков. Это ТСЖ «Демократическая, 130/1», ТСЖ «Олимпия Парк», ТСЖ «Кировское-2», ООО УК «Коммунсервис», ООО «Образцовое содержание жилья», УК «Атлант», МП ЭСО. 

Все данные по компаниям-должникам, которые уклоняются от общения с сотрудниками ресурсоснабжающей компании, не идут на контакт и не предпринимают явных действий по сокращению задолженности за холодную воду и канализацию, передаются в судебные инстанции. Стоит отметить, что им приходится оплачивать не только потреблённые ресурсы, но и судебные издержки. 

А своих надёжных партнёров – управляющие компании, товарищества собственников жилья и т.д., которые не имеют долгов на протяжении нескольких лет, – «РКС-Самара» ежегодно поощряет в рамках акции «В новый год – без старых долгов». 

 

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