СамГТУ совместно с «Т Плюс» провели тест-драйв для абитуриентов 

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Самарский государственный технический университет при поддержке филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» провел День открытых дверей среди учеников специализированных классов городских и областных школ. Особенностью мероприятия на теплоэнергетическом факультете (ТЭФ) стал выбранный формат «тест-драйв», предоставивший будущим студентам возможность в ходе мероприятия познакомиться с вузом, будущими работодателями и показать свои знания.

Старшеклассники, разделившись на команды, прошли увлекательный интерактивный квест. В частности, им предстояло разгадать серию необычных ребусов, чтобы собрать принципиальную схему тепловой электрической станции. А тематический квиз познакомил будущих студентов с современными трендами энергетической отрасли.

Главным призом тест-драйва стало гарантированное бюджетное место на ТЭФ и трудоустройство в филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» после получения диплома о высшем образовании. По результатам испытаний его завоевал ученик 11 класса МБОУ Школа №64 г.о.Самара Егор Шерстнев.