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Самару почти всю подключили к теплу

9 октября 2023 13:56
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Самару почти всю подключили к теплу

Процесс подключения отопления происходит поэтапно. В настоящее время тепло поступает в 99% жилых помещений города и в 99,9% учреждений соцсферы. 

Продолжается адресная работа, связанная с регулировкой систем отопления, устранением повреждений в случае их возникновения и другими вопросами, фигурирующими на старте отопительного сезона. 

С 7 октября работает «горячая линия» по вопросам подключения отопления.  

Отметим, что своевременному реагированию на обращение граждан уделяется повышенное внимание. Все вопросы, поступившие на «горячую линию», будут находиться на контроле специалистов до полного исполнения задач.

Теги: В центре внимания

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