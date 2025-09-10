Самарцы возмущаются планами ввести плату за диагностику газа с 2026 года

89

С 2026 года в Самаре рассматривается возможность введения обязательной диагностики газового оборудования в каждом доме.

Эта инициатива вызвала бурную реакцию у жителей, рассказал портал 63.ру.

Многие восприняли новость как очередную финансовую нагрузку. Под обсуждением появилось более 250 комментариев: «Приходят на семь секунд — и плати?», «У людей пенсия 14 тысяч, а вы держитесь!», «Скоро квитанции не в почтовый ящик, а на телегу грузить!»

Горожане напоминают, что раньше проверки были бесплатными, а теперь предлагается вводить регулярную плату за доступ в квартиру — даже при отсутствии аварийной ситуации.

«Вызову сам, если надо, и заплачу по факту. Хватит издеваться!» — пишут пользователи.

Вопрос пока находится на стадии обсуждения, но общественная реакция уже показала: любое новое обязательное начисление должно быть прозрачным и обоснованным, пишет Самара-МК.