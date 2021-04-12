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Самарцы продолжают воровать крышки колодезных люков

12 апреля 2021 11:11
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Самарцы продолжают воровать крышки колодезных люков

Пьяному – море по колено и законы по боку. Осенью 2020 года два жителя Самары К. и В. вместе распивали спиртное во дворе на ул. Перекопской, после чего заметили на колодце крышку, которая «плохо лежит», и решили ее украсть. Сказано – сделано, авантюра понравилась. Приятели сели в машину одного из них и отправились по дворам в поисках новых целей. Один снимал крышки, другой подгонял машину и следил за обстановкой. И не знали, что за ними уже следят камеры видеонаблюдения, записи с которых потом использовали правоохранительные органы для поиска похитителей. 

Всего приятели сняли крышки с трёх колодцев, один из которых находится на обслуживании «РКС-Самара». Украденное К. и В. спрятали недалеко от места преступления, в гаражах, под ковром. Рассчитывали позже сдать их в пункт приёма и получить быструю прибыль. О том, что они подвергают опасности жителей, знали, но жажда наживы оказалась сильнее. Уже после задержания раскаялись и сотрудничали со следствием, сваливая вину на алкогольное опьянение. Суд назначил мужчинам условное наказание и исправительные работы на 10 месяцев и полтора года с удержанием части заработка. 

 «РКС-Самара» призывают всех жителей города быть внимательнее, обращать внимание не только на открытые люки, но и на людей, которые открывают колодцы, переносят или вывозят крышки. Сообщить об открытом колодце можно по телефонам 334-75-12 и 336-86-51, а также отправить сообщение через мессенджеры на «Водный сигнал» 8-917-013-70-07. 

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