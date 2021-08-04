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Самарцы продолжают находить в своих почтовых ящиках псевдоквитанции

4 августа 2021 10:05
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Самарцы продолжают находить в своих почтовых ящиках псевдоквитанции

Некоторые компании продолжают настаивать на замене и поверке исправных счётчиков, реальный срок поверки которых ещё не подошёл. 

Самарцы продолжают находить в своих почтовых ящиках «псевдоквитанции», «предупреждения о поверке счётчика» и т.д. В них компании, выбравшие путь недобросовестной рекламы, побуждают жителей города срочно «вызвать контролера, распломбировать счётчик и провести замену или поверку». Иначе они грозят начислениями по нормативу, а также повышающими коэффициентами. 

Названия такие фирмы выбирают громкие и говорящие, чтобы у жителей сложилось мнение, что это серьёзная официальная структура: «Центр метрологии», «Росповерка», «Диспетчерская служба по поверке счётчиков», а на своих рекламных листовках размещают QR-коды и штрих-коды, чтобы придать им большей солидности.

А некоторые даже ходят по квартирам и настоятельно предлагают «прямо сейчас» заменить прибор учёта! Чащё всего мошенники представляются сотрудниками водоканала, горгаза или «Самарских коммунальных систем». Напоминаем: сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») не ходят по квартирам и не звонят, чтобы предложить установку счётчиков или их поверку! 

«РКС-Самара» обращает внимание всех самарцев, у которых установлены приборы учёта водоснабжения: за сроком поверки (в большинстве случаев межповерочный интервал составляет 6 лет) и замены счётчиков абоненты должны следить самостоятельно! И так же самостоятельно они должны выбирать тех, кто будет производить поверку или замену. 

 Призываем самарцев быть бдительными и обо всех случаях мошенничества сообщать в правоохранительные органы.

Теги: квитанции мошенники ркс счетчики

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