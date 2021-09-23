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Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе

23 сентября 2021 11:32
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Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе

В средствах массовой информации появились сообщения о возможной проверке Генпрокуратурой РФ предприятий, расположенных в Куйбышевском районе города Самары, на предмет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

«РКС-Самара» готовы к сотрудничеству с проверяющими любых инстанций, поскольку уверены, что Городские очистные канализационные сооружения не являются источником выбросов загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые концентрации.

Сотрудники ресурсоснабжающего предприятия надеются, что беспристрастная федеральная проверка выявит реальный источник выбросов и снимет с них беспочвенные подозрения. 

«РКС-Самара» неоднократно рассказывали о технологических процессах Городских очистных канализационных сооружений и объясняли, что они не могут быть причиной сильного запаха в Куйбышевском районе Самары. 

1. Стоки поступают на ГОКС в круглосуточном режиме. Их нельзя приостановить, чтобы не пахло, или открыть залповый сброс. А во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, по мнению жителей Куйбышевского района, неприятного запаха не было! На очистных сооружениях идёт непрерывный технологический процесс, а люди жалуются на усиление запаха именно в ночное время.

2. «РКС-Самара» проводит политику полной информационной открытости. На очистные сооружения беспрепятственно и круглосуточно допускаются все проверяющие и общественные организации, проводятся экскурсии, приглашаются чиновники, депутаты и жители близлежащих микрорайонов. Этого не делает ни одно другое предприятие, находящееся в данном районе, чей производственный процесс подразумевает выброс сероводорода. А их – более тридцати!

3. На ГОКС люди работают годами, династиями. Правилами техники безопасности не предусмотрено ношение противогазов и других защитных средств органов дыхания. За время существования ГОКС не было зафиксировано ни одного случая профзаболеваний.

4. В ходе реконструкции ГОКС все точки касания неочищенных сточных вод с воздухом уже перекрыты, в чём убедились и депутаты, и чиновники, и активные жители Волгаря. Однако запах продолжает беспокоить жителей. Это доказывает, что его источник находится не на ГОКС.

Теги: В центре внимания РКС-Самара

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