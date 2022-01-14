Самарцев предупреждают: остатки кулинарных жиров и масел - одна из причин засоров уличных сетей водоотведения

168

По данным Википедии, в США почти половина всех засоров вызвана жиром, а другая часть – изделиями из нетканых материалов: влажными салфетками, средствами гигиены. Эта проблема характерна для всех городов мира, где есть централизованная канализация. В Англии даже придумали термин для засоров, образовавшихся из-за жира – fatberg (фэтберг, жирберг).

Статистику подтверждают и специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара». Им приходится каждый день сталкиваться с засоренными трубами. Они вытаскивают остатки еды, маски, влажные салфетки, средства гигиены и контрацепции - всё то, что нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в унитаз.

Наиболее часто образуются засоры на сетях рядом с предприятиями общественного питания, больницами и другими местами, где в канализацию могут сливать кулинарный жир. В таких случаях организации должны устанавливать жироуловители, но некоторые экономят на них.

Однако правило «жир не сливать в канализацию» действует не только для предприятий общепита. Все жители должны помнить об этом. Жиры могут образовывать непроходимые пробки на выходе канализационных труб из квартир и домов, и тогда неприятностей не избежать.

«РКС-Самара» напоминают, что в унитаз и раковину можно смывать только то, что быстро растворяется. Любой жир – оставшийся после приготовления пищи, из рыбных и мясных консервов, растительное или сливочное масло – необходимо убирать в мусорное ведро. Это можно сделать, промокнув его бумагой, салфеткой или тряпкой. В канализации жиру не место! Для дополнительной профилактики рекомендуется трубы периодически промывать очень горячей водой. Это не даст жирбергу поселиться в ваших трубах!