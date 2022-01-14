Я нашел ошибку
Главные новости:
На дорогах снежные заносы.
В Самарской области ожидается сильный снег и ветер
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах дорог
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.57
0.04
EUR 85.46
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарцев предупреждают: остатки кулинарных жиров и масел - одна из причин засоров уличных сетей водоотведения

14 января 2022 12:17
168
Самарцев предупреждают: остатки кулинарных жиров и масел - одна из причин засоров уличных сетей водоотведения

По данным Википедии, в США почти половина всех засоров вызвана жиром, а другая часть – изделиями из нетканых материалов: влажными салфетками, средствами гигиены. Эта проблема характерна для всех городов мира, где есть централизованная канализация. В Англии даже придумали термин для засоров, образовавшихся из-за жира – fatberg (фэтберг, жирберг). 

Статистику подтверждают и специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара». Им приходится каждый день сталкиваться с засоренными трубами. Они вытаскивают остатки еды, маски, влажные салфетки, средства гигиены и контрацепции - всё то, что нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в унитаз. 

Наиболее часто образуются засоры на сетях рядом с предприятиями общественного питания, больницами и другими местами, где в канализацию могут сливать кулинарный жир. В таких случаях организации должны устанавливать жироуловители, но некоторые экономят на них.

Однако правило «жир не сливать в канализацию» действует не только для предприятий общепита. Все жители должны помнить об этом. Жиры могут образовывать непроходимые пробки на выходе канализационных труб из квартир и домов, и тогда неприятностей не избежать.

«РКС-Самара» напоминают, что в унитаз и раковину можно смывать только то, что быстро растворяется. Любой жир – оставшийся после приготовления пищи, из рыбных и мясных консервов, растительное или сливочное масло – необходимо убирать в мусорное ведро. Это можно сделать, промокнув его бумагой, салфеткой или тряпкой. В канализации жиру не место! Для дополнительной профилактики рекомендуется трубы периодически промывать очень горячей водой. Это не даст жирбергу поселиться в ваших трубах!

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В новогодние праздники «РКС-Самара» подарили подарки пользователям личного кабинета
13 января 2022, 10:28
В новогодние праздники «РКС-Самара» подарили подарки пользователям личного кабинета
 За прошлый год количество пользователей личного кабинета серьезно увеличилось. ЖКХ
350
Более шести тысяч самарцев приняли участие в традиционной поощрительной акции «РКС-Самара». 
12 января 2022, 14:34
«РКС-Самара»: Кто вошёл в новый год без долгов за воду и получил подарки
Более шести тысяч самарцев приняли участие в традиционной поощрительной акции «РКС-Самара».  ЖКХ
568
В период новогодних каникул сотрудники «РКС-Самара» в плановом режиме обеспечивали работу системы водоснабжения
10 января 2022, 10:17
В период новогодних каникул сотрудники «РКС-Самара» в плановом режиме обеспечивали работу системы водоснабжения
В праздничные дни работы на головных сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения велись в плановом режиме, без происшествий.  ЖКХ
616

В центре внимания
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
127
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
248
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
449
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
510
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
405
Весь список