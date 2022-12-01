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Самарцам, накопившим долги за воду и канализацию, придется все праздники провести дома

1 декабря 2022 11:43
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Самарцам, накопившим долги за воду и канализацию, придется все праздники провести дома

Когда люди не платят за воду и канализацию, где-то в Анталии, Хургаде и Дубае грустят сотрудники туристической сферы. Впрочем, и самарцы, собравшиеся в отпуск, грустят. Ведь неоплаченные квитанции и исполнительные листы - законный повод не выпустить человека за границу.

В работе у судебных приставов сейчас находится больше 10 000 исполнительных документов по делам должников за холодное водоснабжение и водоотведения. Почти две тысячи абнентов накопили долг свыше 30 тысяч рублей. И 300 человек уже никуда не полетят - в их отношении вынесены постановления об ограничении права выезжать за пределы РФ. До конца года невыездных может стать больше. Причём ограничение действует и на поездки поездом, во всех городах России, а не только в Самаре.

«РКС-Самара» напоминает абонентам о необходимости расстаться с долгами как можно скорее: информация об оплате поступит к судебным приставам не сразу, запрет на выезд мгновенно снять не получится. А неоплаченные суммы не исчезают с боем курантов, они растут и доставляют всё больше неудобств: отключение воды, канализации, арест имущества, невыдача кредитов и невыезд за границу. Если с оплатой долга возникли трудности, нужно обратиться в ресурсоснабжающую компанию и вместе со специалистами найти решение.

Теги: РКС-Самара

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