Самарца осудили за кражу крышек канализационных люков в Кировском районе

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В феврале 2021 года состоялось судебное заседание, в ходе которого самарец С. был осуждён за кражу трёх крышек от канализационных колодцев.

Осенью 2020 года он украл их в одном из дворов по улице Алма-Атинской в Кировском районе Самары. Крышки снимал средь бела дня, поймав момент, когда во дворах не было людей. Оставив открытыми три колодца, злоумышленник подверг реальной опасности местных жителей. Однако совесть проснулась в нем лишь тогда, когда он попался представителям правоохранительных органов.

На суде молодой человек не отпирался и признался во всём, оправдывая свой преступный умысел желанием лёгкой наживы. В итоге гражданина С. приговорили к штрафу в 5 000 рублей и взысканию материального ущерба за украденные крышки в размере 18 840 рублей.

Сегодня специалисты «РКС-Самара» обслуживают более 70 000 водопроводных и канализационных колодцев в столице региона. Они по графику обходят их, ремонтируют, очищают и промывают. Проводится большая работа по предотвращению трагедий. Но всё это не решает глобальной проблемы – воровства. С ним сталкиваются все владельцы подземных коммуникаций. Несознательные граждане воруют крышки, разбивают и сдают в качестве металлолома.

Сотрудники «РКС-Самара» совместно с правоохранительными органами участвуют в рейдах по пунктам приёма металлолома. В 2020 году было возбуждено 47 уголовных дел по статье 158 УК РФ по заявлениям от «РКС-Самара» о краже крышек от водопроводных и канализационных люков.