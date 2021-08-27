Самарский Постников овраг готовят под строительство очистных сооружений

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В Самаре ожидается строительство очистных сооружений «Постников овраг» и сборных коллекторов дождевой канализации, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Экология» и государственной программы Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы».



Работы пройдут в два этапа. На первый этап запланировано проектирование очистных сооружений производительностью 67 669м³/сут. с устройством берегового затопленного выпуска очищенных сточных вод, аккумулирующего резервуара вместимостью 50000 м3 и участков подводящих коллекторов по улице Больничный овраг и Постников овраг.

Территория будет благоустроена от очистных сооружений по выпуску дождевого коллектора к реке Волга с возможностью технологических проездов и площадок в зонах охраняемых сетей и сооружений, с выходом к стационарному береговому причалу паромной переправы.



На втором и заключительном этапе будут запроектированы очистные сооружения производительностью 26 131м³/сут., участок самотечного коллектора от ул. 8-я просека до ул. 6-я просека и участок самотечного коллектора от улицы 8-я просека до существующего резервуара-усреднителя «Барбошин овраг» по улице Демократическая.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» ищет исполнителя на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Окончание подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме назначено на 20 сентября. С победителем заключат контракт на 131 млн рублей в соответствии с законом Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».