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Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности вблизи энергетических объектов

23 января 2025 17:54
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В отопительный период, когда температура воды в трубопроводах может достигать высоких значений, любые возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны.

В связи с похолоданием Самарский филиал «Т Плюс» напоминает жителям региона о важности соблюдения меры безопасности вблизи теплосетевых объектов. В отопительный период, когда температура воды в трубопроводах может достигать высоких значений, любые возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны.

● Не наступайте на крышки люков!

● Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!

● Не пытайтесь проехать или пройти места парения!

● Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!

● Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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