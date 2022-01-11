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Самарский филиал «ЕЭС-Гарант» получил благодарность от администрации с.п.Екатериновка

11 января 2022 10:25
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Самарский филиал «ЕЭС-Гарант» получил благодарность от администрации с.п.Екатериновка

Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» получил благодарность от администрации сельского поселения Екатериновка Безенчукского района Самарской области за модернизацию сети уличного освещения.

В рамках заключенного с администрацией энергосервисного контракта была проведена замена 600 светильников на современные энергосберегающие. За пять лет приборы позволят сэкономить муниципалитету не менее 1,4 млн кВт/ч.

«Благодарим ЕЭС-Гарант за конструктивное сотрудничество, оперативность принимаемых решений и качественно выполненную работу», - отмечено в письме муниципальных властей.

Теги: Т ПЛЮС

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