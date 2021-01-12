Я нашел ошибку
Главные новости:
О состоянии аварийности в Самарской области и содержания улично-дорожной сети в зимний период
О состоянии аварийности в Самарской области и содержания улично-дорожной сети в зимний период
В Самарской области за сутки на 12 января выявлены 278 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 12 января выявлены 278 заболевших коронавирусом
Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн
Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
В «Новом пространстве» СОУНБ открылась выставка иронической графики Андрея Попова «Теплые чувства. Вторая волна»
В «Новом пространстве» СОУНБ открылась выставка иронической графики Андрея Попова «Теплые чувства. Вторая волна»
По итогам 2020 года в Самарской области на 2,4% выросли продажи подержанных автомобилей
По итогам 2020 года в Самарской области на 2,4% выросли продажи подержанных автомобилей
В Тольятти автомобилистка сбила двух пешеходов
В Тольятти автомобилистка сбила двух пешеходов
В Самаре могут увеличить плату за проезд в речном транспорте
В Самаре могут увеличить плату за проезд в речном транспорте
Самара  -21 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.52
0.64
EUR 90.81
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская Олимпийская Деревня работает ежедневно
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарский филиал ЕЭС-Гарант модернизировал освещение Октябрьска

12 января 2021 10:55
98
Самарский филиал ЕЭС-Гарант модернизировал освещение Октябрьска

Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» в рамках энергосервисного контракта обновил уличное освещение в г. Октябрьске. В декабре компания установила 1652 современных энергосберегающих светильников. Реализация проекта позволила сократить расходы на оплату электроэнергии до 70%, а за пять лет сумма экономии составит 37 млн рублей. 

Работы были завершены на 4 месяца раньше запланированного срока. По условиям контракта уличное освещение модернизировано за счет средств «ЕЭС-Гарант». Оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии в течение пяти лет.

Это не первый энергосервисный контракт компании в Самарской области. Ранее «ЕЭС-Гарант» обновил уличное освещение в селе Богатое, что позволило местной администрации сэкономить более 7 млн рублей на оплате за электроэнергию. Современные светильники установлены и в г.о. Жигулевск, где экономия на оплате электроэнергии за 4 года составит более 104 млн рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
11 января 2021  20:35
Самарцы пожаловались на частые автомобильные заторы, которые образуются на улице Вольской на участке от улицы Калинина до улицы Ново-Вокзальной.
Возле больницы Семашко планируют обустроить парковочный карман
Самарцы пожаловались на частые автомобильные заторы, которые образуются на улице Вольской на участке от улицы Калинина до улицы Ново-Вокзальной. Благоустройство региона
364
11 января 2021  17:24
Участвовать в конкурсе могут - Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск и Похвистнево.
5 малых городов Самарской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству
Участвовать в конкурсе могут - Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск и Похвистнево.  Благоустройство региона
706
11 января 2021  15:02
Дорожное покрытие обновили и на мосту при въезде в Сергиевск
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтировали две трассы
Дорожное покрытие обновили и на мосту при въезде в Сергиевск Благоустройство региона
450
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
9432
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
3193
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
3767
Весь список
Всё в Дом
5 января 2021  15:00
Выбираем матрас для кровати
Кровать и матрас, выбранные верно, это лишь возможность получить качественный сон. Вы сможете купить матрас , обратившись в гипермаркет-матрасов.рф. Всё в Дом
429
28 декабря 2020  13:21
Итальянские прихожие – особенности
Первое впечатление о доме или квартире всегда возникает в прихожей. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы обустроить ее в лучшем виде. все...Всё в Дом
889
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
3209
Весь список
ЖКХ
12 января 2021  10:55
Самарский филиал ЕЭС-Гарант модернизировал освещение Октябрьска
Самарский филиал ЕЭС-Гарант модернизировал освещение Октябрьска
Работы были завершены на 4 месяца раньше запланированного срока. ЖКХ
95
12 января 2021  10:16
До 23 января в Самаре ведется прием показаний приборов учета воды
До 23 января в Самаре ведется прием показаний приборов учета воды
Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации. ЖКХ
140
11 января 2021  17:01
В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия.
«Т Плюс» напоминает об актуальности соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов
В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия. ЖКХ
393
Весь список

Экология
9 января 2021  10:27
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
В ближайшие 1-2 часа местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее с сохранением до конца дня Экология
579
8 января 2021  20:49
По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал.
Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом
По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Экология
706
8 января 2021  13:50
Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России
Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России
Согласно оценкам специалистов, в XXI веке потепление климата в России идет быстрее в два-три раза, чем в других странах. Экология
711
Весь список
Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
11913
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
13182
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
19215
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
21517
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
21568
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
17482
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
22835
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
24346
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
24095
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
24381
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
25030
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
24485
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 12 января выявлены 278 заболевших коронавирусом
12 января 2021  12:05 
В Самарской области за сутки на 12 января выявлены 278 заболевших коронавирусом
За сутки умерли пятеро пациентов. Здравоохранение
61
Участники штаба обсудили развитие эпидситуации в регионе и меры, которые необходимо принять для дальнейшей ее стабилизации.
11 января 2021  21:29 
Оперативный штаб: в области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией
Участники штаба обсудили развитие эпидситуации в регионе и меры, которые необходимо принять для дальнейшей ее стабилизации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1694
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.
11 января 2021  17:21 
Дмитрий Азаров: «Для муниципальных властей снегопад – это проверка взаимодействия с жителями, предприятиями, ТСЖ, УК»
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона. Политика региона
2009
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
2141
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
11 января 2021  12:20 
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
За сутки умерли шестеро пациентов. Здравоохранение
1529
Весь список
Акценты
Участники штаба обсудили развитие эпидситуации в регионе и меры, которые необходимо принять для дальнейшей ее стабилизации.
11 января 2021  21:29 
Оперативный штаб: в области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией
Участники штаба обсудили развитие эпидситуации в регионе и меры, которые необходимо принять для дальнейшей ее стабилизации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1696
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.
11 января 2021  17:21 
Дмитрий Азаров: «Для муниципальных властей снегопад – это проверка взаимодействия с жителями, предприятиями, ТСЖ, УК»
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона. Политика региона
2012
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
2141
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
19134
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
20088
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
19803
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
12450
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
12170
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
13383
Весь список