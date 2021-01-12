Самарский филиал ЕЭС-Гарант модернизировал освещение Октябрьска

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Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» в рамках энергосервисного контракта обновил уличное освещение в г. Октябрьске. В декабре компания установила 1652 современных энергосберегающих светильников. Реализация проекта позволила сократить расходы на оплату электроэнергии до 70%, а за пять лет сумма экономии составит 37 млн рублей.

Работы были завершены на 4 месяца раньше запланированного срока. По условиям контракта уличное освещение модернизировано за счет средств «ЕЭС-Гарант». Оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии в течение пяти лет.

Это не первый энергосервисный контракт компании в Самарской области. Ранее «ЕЭС-Гарант» обновил уличное освещение в селе Богатое, что позволило местной администрации сэкономить более 7 млн рублей на оплате за электроэнергию. Современные светильники установлены и в г.о. Жигулевск, где экономия на оплате электроэнергии за 4 года составит более 104 млн рублей.