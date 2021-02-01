Самарский филиал АО «Энергосбыт Плюс» возглавил Григорий Чернов

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Директором Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 февраля 2021 года назначен Григорий Чернов.

Ключевыми задачами для Григория Чернова станут совершенствование сервисов обслуживания клиентов, внедрение инструментов цифровизации, снижение дебиторской задолженности всех категорий потребителей, увеличение количества энергосервисных контрактов и развитие дополнительных видов деятельности.



Григорий Геннадьевич родился 13 апреля 1986 года в Ижевске. Окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация и автоматизация в сельском хозяйстве», Ижевский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение».



С июля 2008 года по апрель 2015 работал в ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» (с 2014 года Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс») на должностях технического блока, с апреля 2015 по май 2019 года занимал пост технического директора Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». С мая 2019 по февраль 2021 возглавлял управление коммерческого учета АО «ЭнергосбыТ Плюс».