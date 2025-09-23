Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов

23 сентября 2025 11:06
126
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов. Энергетики напоминают, что от своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.

Жители Самарской области могут воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- личным кабинетом клиента;

- вкладка «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- онлайн-чатом на официальном сайте;

- мессенджером Telegram (@Esplusbot);

- социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- голосовым помощником Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- мобильным приложением Сбербанка в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т Плюс»;

- круглосуточными телефонами в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- помощью оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Также напоминаем клиентам, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. Работоспособный прибор учёта с актуальной поверкой позволяет корректно определять объём потребления и правильно начислять оплату.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новые клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали осеннюю акцию «Плати – не ПЕНЯй!»
18 сентября 2025, 11:28
Новые клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали осеннюю акцию «Плати – не ПЕНЯй!»
Присоединиться к осенней активности можно до 30 сентября 2025 года. ЖКХ
648
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
16 сентября 2025, 14:14
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций. ЖКХ
601
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы.
10 сентября 2025, 19:45
«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы. ЖКХ
818

В центре внимания
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
621
Весь список