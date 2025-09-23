126

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов. Энергетики напоминают, что от своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.

Жители Самарской области могут воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- личным кабинетом клиента;

- вкладка «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- онлайн-чатом на официальном сайте;

- мессенджером Telegram (@Esplusbot);

- социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- голосовым помощником Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- мобильным приложением Сбербанка в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т Плюс»;

- круглосуточными телефонами в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- помощью оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Также напоминаем клиентам, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. Работоспособный прибор учёта с актуальной поверкой позволяет корректно определять объём потребления и правильно начислять оплату.