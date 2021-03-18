Я нашел ошибку
Главные новости:
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Почему дневной сон лучше не превращать в привычку
Почему дневной сон лучше не превращать в привычку
Самарских школьников приглашает виртуальный Навигатор поступления
Самарских школьников приглашает виртуальный «Навигатор поступления» 
Самарские общественники готовятся наблюдать за выборами в 2021 году
Самарские общественники готовятся наблюдать за выборами в 2021 году
СамГУПС будет сотрудничать с Куйбышевской железной дорогой
СамГУПС будет сотрудничать с Куйбышевской железной дорогой
 6-й кассационный суд в Самаре сегодня рассмотрит уголовное дело Дмитрия Сазонова
 6-й кассационный суд в Самаре сегодня рассмотрит уголовное дело Дмитрия Сазонова
Москва утонула в пыльном облаке
Москва утонула в пыльном облаке
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.1
0.14
EUR 86.97
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарские теплоэнергетики готовятся к весеннему паводку

18 марта 2021 09:25
132
Самарские теплоэнергетики готовятся к весеннему паводку

Производственные предприятия филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» готовятся к прохождению паводка. В энергокомпании создана комиссия, которой предстоит в ближайшее время проверить выполнение порядка 300 подготовительных мероприятий.

Специалистами «Т Плюс» в Самарском регионе проверены гидротехнические сооружения, в частности, береговая насосная Безымянской отопительной котельной и переливная дамба тепломагистрали №2 Сызранской ТЭЦ в пойме реки Кубра. Ведется мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской отопительной котельной, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ.

Также проведена ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска, создан запас химических реагентов для поддержания качественных параметров систем теплоснабжения ТЭЦ при изменении химического состава воды в Волге и ее притоках.

Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия компании. Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций. На всех предприятиях компании сформированы аварийно-восстановительные бригады из числа оперативного персонала, которые обеспечены автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
18 марта 2021  12:50
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Благоустройство региона
2
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
18 марта 2021  12:42
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Происшествия
26
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
382
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
17 марта 2021  18:26
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Транспорт
367
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
17 марта 2021  18:20
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Социум
417
Весь список