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«Самарские коммунальные системы»: невнимательные абоненты могут стать должниками

23 ноября 2022 14:22
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Оплата по старым реквизитам не отображается на лицевом счете абонента.

В апреле 2022 года произошла смена реквизитов ООО «Самарские коммунальные системы», денежные средства должны перечисляться абонентами на новые, указанные в квитанциях, реквизиты. Все абоненты были оповещены об этом, информация была размещена, в частности, на всех квитанциях ресурсоснабжающей организации.

 Большинство жителей приняли информацию, никаких неудобств и проблем с оплатой у них не возникло. Однако, есть невнимательные абоненты, те, кто продолжает производить оплату по старым реквизитам. Этих средств не видно на лицевом счете абонента, из-за чего формируется задолженность.

Просьба ко всем абонентам, особенно тем, кто увидел в квитанции долг, внимательно проверить реквизиты, указанные в платежном документе, и те, по которым производится оплата. Если вы производили оплату, а у вас в платежном документе формируется долг, необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию с заявлением и приложением чеков об оплате. Сделать это можно лично, обратившись в один из центров обслуживания, или дистанционно через «Личный кабинет» или «Виртуальную приёмную»  предприятия.

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