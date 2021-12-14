Самарские энергетики приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести»

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Специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» приняли участие в торжественном открытии комплекса «Город трудовой доблести» в областной столице. Он призван напомнить самарцам о вкладе в Великую Победу жителей города, среди которых энергетики двух электростанций – Куйбышевской (ныне Самарской) ГРЭС и Безымянской ТЭЦ (ныне Безымянская отопительная котельная).

Указ о присвоении областному центру почётного звания подписал Президент России Владимир Путин 2 июля 2020 года. Такой статус получают территории, которые внесли значительный вклад в Великую Победу. Самара, в то время Куйбышев, стала второй столицей, разместив 30 эвакуированных заводов, правительственные учреждения и дипломатические миссии.

В период Великой Отечественной войны в городе работало два энергоисточника – Куйбышевская ГРЭС и Безымянская ТЭЦ. От их надежной и безаварийной работы зависело энергоснабжение областного центра. Сотрудники электростанций за это время не допустили ни одного сбоя, что было отмечено в 1945 году на государственном уровне: высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а Безымянской ТЭЦ были вручены орден Ленина и знамя Государственного Комитета Обороны на вечное хранение.

«Важность работы энергетиков в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить! Недаром уже в конце лета 1941 года поступил запрет на призыв на фронт этих специалистов. Их навыки и самоотверженный труд были крайне нужны в тылу. Открытие мемориального комплекса «Город трудовой доблести» - еще один важный шаг в деле сохранения памяти о вкладе энергетиков в общее дело Великой Победы», - отметил технический директор - главный инженер Самарской ГРЭС филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Виктор Яшин.