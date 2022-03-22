Самарские энергетики отметили высокую платежную дисциплину предприятий Минобороны РФ

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С начала 2022 года в число лучших плательщиков Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» входит ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России. Оплата за потребленное тепло ресурсы производится стабильно, без перебоев, подчеркивают специалисты.

Такой высокий уровень платежной дисциплины предприятий Минобороны России – результат эффективного двухстороннего взаимодействия клиента с АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергетики поблагодарили руководство ЦЖКУ за платёжную дисциплину и сохранение статуса одного из лучших клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» среди юридических лиц и бюджетных учреждений региона.