Самарские активисты ОНФ дали старт акции #ОпасныйЛед

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Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области запустили традиционную акцию «Опасный лед», в ходе которой выявляют потенциально

опасные для граждан объекты с наледью и скоплением снега и добиваются их ликвидации. Общественники приглашают к активному участию в проекте всех

неравнодушных жителей региона.



Несмотря на то что в настоящее время городские коммунальные службы Самары активно задействованы в очистке кровли от снега и льда

(сформировано 360 бригад), у жителей областного центра остается немало нареканий к их работе. Свидетельство тому – многочисленные жалобы

самарцев в социальных сетях.



За состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. А своевременность расчистки нежилых объектов –

зона ответственности собственников этих зданий, которые обязаны либо своими силами убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную

организацию.



Чтобы привлечь внимание коммунальных служб на своевременную очистку от наледей и сосулек, представляющих угрозу жизни и здоровью жителей, седьмой год в Самарской области проводится акция ОНФ «Опасный лед». Помимо регулярных рейдов, общественники привлекают к контролю горожан.



«Мы обращаем внимание, прежде всего, на социальные объекты – школы, детские сады, учреждения социального обслуживания, поликлиники,

помещения пенсионного фонда, те здания, куда приходят граждане, - требующие нашего особого внимания и заботы. Призываем сотрудников

коммунальных служб подключиться к оперативному реагированию на фотофакты горожан», – сказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев.



Отметим, что в прошлые годы акция привлекла внимание тысяч горожан. Информация от активных жителей помогла своевременно очистить улицы

города от свисающих сосулек, наледи на тротуарах. Активисты ОНФ уверены, что сигналы общественности и сейчас будут услышаны ответственными

лицами, которые примут соответствующие меры, и приглашают к участию в акции всех жителей Самарской области. Для этого достаточно

сфотографировать опасные участки крыш и выложить фотографии в социальную сеть «ВКонтакте», Instagram или Twitter с хештегом #опасныйлед. В

комментариях под фото необходимо указать адрес (город, улицу), где расположены наледь или опасный участок дороги.