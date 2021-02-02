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Самарские активисты ОНФ дали старт акции #ОпасныйЛед

2 февраля 2021 11:23
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Самарские активисты ОНФ дали старт акции #ОпасныйЛед

Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области запустили традиционную акцию «Опасный лед», в ходе которой выявляют потенциально
опасные для граждан объекты с наледью и скоплением снега и добиваются их ликвидации. Общественники приглашают к активному участию в проекте всех
неравнодушных жителей региона.

Несмотря на то что в настоящее время городские коммунальные службы Самары активно задействованы в очистке кровли от снега и льда
(сформировано 360 бригад), у жителей областного центра остается немало нареканий к их работе. Свидетельство тому – многочисленные жалобы
самарцев в социальных сетях.

За состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. А своевременность расчистки нежилых объектов –
зона ответственности собственников этих зданий, которые обязаны либо своими силами убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную
организацию.

Чтобы привлечь внимание коммунальных служб на своевременную очистку от наледей и сосулек, представляющих угрозу жизни и здоровью жителей, седьмой год в Самарской области проводится акция ОНФ «Опасный лед». Помимо регулярных рейдов, общественники привлекают к контролю горожан.

«Мы обращаем внимание, прежде всего, на социальные объекты – школы, детские сады, учреждения социального обслуживания, поликлиники,
помещения пенсионного фонда, те здания, куда приходят граждане, - требующие нашего особого внимания и заботы. Призываем сотрудников
коммунальных служб подключиться к оперативному реагированию на фотофакты горожан», – сказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев.

Отметим, что в прошлые годы акция привлекла внимание тысяч горожан. Информация от активных жителей помогла своевременно очистить улицы
города от свисающих сосулек, наледи на тротуарах. Активисты ОНФ уверены, что сигналы общественности и сейчас будут услышаны ответственными
лицами, которые примут соответствующие меры, и приглашают к участию в акции всех жителей Самарской области. Для этого достаточно
сфотографировать опасные участки крыш и выложить фотографии в социальную сеть «ВКонтакте», Instagram или Twitter с хештегом #опасныйлед. В
комментариях под фото необходимо указать адрес (город, улицу), где расположены наледь или опасный участок дороги.

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