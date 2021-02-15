Самарская канализация: пальто с перламутровыми пуговицами, диван и резиновая женщина

Этот странный набор выловили из городских канализационных сетей сотрудники «РКС-Самара».
Устраняя засоры на городских сетях водоотведения, сотрудники «РКС-Самара» вылавливают предметы, которые там никак не должны были оказаться. Рейтинг канализационного безумия возглавляют пальто с перламутровыми пуговицами, диван и резиновая женщина. На прошлой неделе из колодца на Мичурина, 184 вытащили сидушку от унитаза. Эти предметы зачем-то сбрасывают в канализационные колодцы.
А в раковины и унитазы жители проталкивают подгузники, овощные очистки, полотенца. Самая большая проблема – обычные нетканые салфетки, ватные палочки, а теперь еще и маски. Вместе с жиром, мусором и волосами они образуют непроходимые пробки, которые и становятся причиной канализационных засоров.
Любое затопление подвала канализационными стоками – это следствие нарушения правил эксплуатации квартирной канализации и внутридомовых сетей. Канализация прокладывается таким образом, что в случае проблем на уличных сетях стоки из домов всё равно выходят, происходит излив из канализационных колодцев. Если же внутридомовое оборудование работает неправильно, то домовые стоки не выходят в уличную сеть, а заливают подвалы. Поэтому устранение затопления подвалов канализационными стоками находится в ведении УК. «РКС-Самара» отвечает за устранение засоров на уличных сетях.
А для того чтобы не случались засоры ни в домах, ни на уличных сетях, нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества.
Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:
Очистки продуктов и остатки еды.
Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.
Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.
Бытовой и строительный мусор.
Средства контрацепции.
Ватные палочки.
Наполнитель для кошачьих лотков.
Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).
Любые лекарства, продукты нефтехимии.
Окурки, спички.
Только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!
Унитаз и раковина - не мусорная корзина!
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