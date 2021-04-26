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Самарец за 5 минут погасил долг, накопленный перед «ЭнергосбыТ Плюс» за два года

26 апреля 2021 16:23
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Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке.

Житель Самары во время визита специалистов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей за тепловую энергию. Долг, копившийся с середины 2019 года, был закрыт за 5 минут.

Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке, но решил разом решить проблему.

В Самарской области в рамках акции «Внимание, должник» сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» оповещают клиентов о наличии задолженности, а также информируют о важных изменениях в работе поставщика тепла. 

«Для многих жителей региона своевременная оплата услуг энергокомпании, как и многие другие хозяйственные платежи, уже давно стала хорошей привычкой. Наши онлайн-сервисы позволяют проверить задолженность и оплатить предоставленные услуги быстро и безопасно. Для тех же, кто по каким-либо причинам не может вовремя оплатить квитанцию за тепло, энергетики всегда готовы пойти навстречу и рассмотреть ситуацию в индивидуальном порядке», - рассказал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Все подробности по начислениям, передаче данных приборов учета и оплате услуг можно узнать в личном кабинете клиента или на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото из открытых источников

Теги: долг ЖКХ оплата

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