С теплом к людям: как сделать так, чтобы при росте тарифов платеж за тепло снижался?

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Жители Самарской области задумываются о сохранении тепла либо когда получают квитанции, либо когда дома холодает. Платежки за отопление за последние два месяца (за декабрь 2022 года и январь 2023 года) вновь подняли ряд вопросов о способах экономии тепла. Редакция НИА «Самара» собрала самые часто задаваемые вопросы от самарцев и адресовала их эксперту в сфере ЖКХ - председателю экспертного совета при комитете Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ Ирине Булгаковой.

С чем связан пересмотр тарифов с 1 декабря 2022 года, если прежде рост происходил с 1 июля каждого года?

Решение о повышении тарифов на ЖКХ именно в декабре 2022 года, было принято с учетом повышенной инфляции, которая привела к дополнительной финансовой нагрузке на предприятия ЖКХ. Отсрочка этого решения могла создать угрозу для бесперебойного прохождения отопительного периода. Второй риск – вынужденный отказ от проведения плановых ремонтов и, как следствие, снижение технических характеристик оборудования, на котором работают наши теплоснабжающие и прочие коммунальные предприятия.

Когда ожидается следующий пересмотр тарифов на тепло?

В 2023 году тарифы на тепло больше повышаться не будут. Следующее повышение тарифов мы ожидаем в июле 2024 года. Такое решение принято на федеральном уровне, и регионы должны им руководствоваться.

Рост начисления в квитанциях связан только с ростом тарифов?

Коммунальный платеж состоит из объема, потребляемой услуги, умноженного на тариф. Объем потребляемой услуги – в нашем случае теплоснабжения - очень сильно зависит от температуры наружного воздуха. Декабрь 2022 года в сравнении с ноябрем был значительно холоднее, в ряде регионов морозы били температурные рекорды. Поэтому неудивительно, что платеж за декабрь стал выше, нежели за ноябрь 2022 года.

Какие возможности доступны горожанам для снижения платежа за тепло?

Для снижения платежа существует два способа. Первый – внедрение энергосберегающих решений, снижающих потребление тепловой энергии: установка погодного регулирования, утеплением стен здания и крыш. Это можно делать посредством энергосервисного контракта, также эти услуги можно заказать своей УК. Второй способ – получение субсидий от государства. По федеральному законодательству, любая семья, в доле которой оплата ЖКУ составляет 22% и более процента от дохода, имеет право обратиться за субсидией.

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