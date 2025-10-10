211

С октября 2025 года «РКС-Самара» вновь начисляют пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки. По итогам октября их общий объём может достигнуть почти 5 млн рублей.

Напоминаем, что 10 число каждого месяца – срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, установленный законодательством на сегодня. Абоненты «РКС-Самара» могут это сделать любым способом. Главное – выбрать удобный для себя и оплачивать каждый месяц:

- Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login (без комиссии)

- Мобильное приложение РКС (без комиссии)

- Онлайн банки (возможна комиссия)

- Операционисты различных банков и Почты России (возможна комиссия)

Задолженность физических лиц перед «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

Призываем всех самарцев: оплачивайте водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме! И тогда вы не увидите в своих квитанциях начисленные пени.