С начала 2021 года злостные должники вернули в энергосистему Самары 24 миллиона рублей

97

После окончания временного моратория на введение ограничений выездными бригадами отдела контроля и учета «СамГЭС» была возобновлена работа по приостановке энергоснабжения квартир злостных должников.

В первом квартале 2021 года благодаря этой деятельности с неплательщиков было взыскано более 24 миллионов рублей – средства, которые будут направлены на обеспечение надежного электроснабжения Самары и развитие городской энергоинфраструктуры. Помимо погашения долга за электроэнергию, каждому из неплательщиков пришлось дополнительно заплатить 2800 руб. за работу бригады по возобновлению электроснабжения.

Ограничение подачи электроэнергии – это крайняя мера воздействия на неплательщиков. Предварительно АО «Самарагорэнергосбыт» проводит мероприятия по уведомлению всех должников, в том числе посредством направления предупреждения по почте или включениям текста уведомления в платежный документ (квитанцию), с помощью телефонного звонка, сообщения электронной почты, а также через официальную страницу в сети Интернет или с помощью рассылки смс-сообщений.

Активная работа по напоминанию забывчивым пользователям электрической энергии об их обязанностях, а также неотвратимость принятия мер при неплатежах, способствовали существенному повышению платежной дисциплины потребителей с начала 2021 года.