С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

В ночь с 1 на 2 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Осетинская от Засамарская слобода до Талабаева,
- мост через Татьянку,
- Чапаевская от Л. Толстого до Красноармейской,
- Л. Толстого от Вилоновской,
- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,
- Самарская от Вилоновской до Ульяновской и от Маяковского до Ульяновской,
- Пензенская от Владимирской до Ленинградской,
- Ташкентская от Демократической в сторону Тополей,
- Антонова-Овсеенко,
- Советской Армии от Антонова-Овсеенко до Дыбенко,
- Лесная,
- Северо-Восточная магистраль от Осипенко до Ново-Садовой,
- Авроры,
- Потапова от Академика Павлова до Ново-Садовой.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!