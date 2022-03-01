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Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

1 марта 2022 19:04
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 1 на 2 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Осетинская от Засамарская слобода до Талабаева, 
- мост через Татьянку, 
- Чапаевская от Л. Толстого до Красноармейской, 
- Л. Толстого от Вилоновской, 
- Куйбышева  от Красноармейской до Вилоновской, 
- Самарская от Вилоновской до Ульяновской и от Маяковского до Ульяновской, 
- Пензенская от Владимирской до Ленинградской, 
- Ташкентская от Демократической в сторону Тополей, 
- Антонова-Овсеенко, 
- Советской Армии от Антонова-Овсеенко до Дыбенко, 
- Лесная, 
- Северо-Восточная магистраль от Осипенко до Ново-Садовой, 
- Авроры, 
- Потапова от Академика Павлова до Ново-Садовой.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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