С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

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В ночь с 1 на 2 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Осетинская от Засамарская слобода до Талабаева,

- мост через Татьянку,

- Чапаевская от Л. Толстого до Красноармейской,

- Л. Толстого от Вилоновской,

- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,

- Самарская от Вилоновской до Ульяновской и от Маяковского до Ульяновской,

- Пензенская от Владимирской до Ленинградской,

- Ташкентская от Демократической в сторону Тополей,

- Антонова-Овсеенко,

- Советской Армии от Антонова-Овсеенко до Дыбенко,

- Лесная,

- Северо-Восточная магистраль от Осипенко до Ново-Садовой,

- Авроры,

- Потапова от Академика Павлова до Ново-Садовой.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!