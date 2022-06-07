 С 8 по 21 июня будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС

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Так, горячее водоснабжение будет приостановлено для потребителей в границах улиц: ул. Буянова – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Осипенко – Волжский пр. - ул. М.Горького - ул. Кутякова – ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. Молодогвардейская - ул. Пионерская – ул. Самарская - ул. Венцека – ул. Красноармейская – ул. Ленинская – ул. Рабочая – ул. Арцыбушевская – ул. Ульяновская.



Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. Энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.



Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.