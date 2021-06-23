С 1 июля меняются тарифы на электроэнергию в Самарской области

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Для жителей Самарской области тарифы на электроэнергию в среднем увеличатся на 3,7%. Основанием для изменения тарифов стал Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2020 №666 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2021 год».

Напоминаем, что гражданам-потребителям необходимо оплачивать электроэнергию до 10-ого числа месяца, следующего за расчетным. Учитывая необходимость оплаты электроэнергии, рекомендуем не накапливать долги, а в полном объеме оплачивать услуги электроснабжения.

Быстро и без комиссии это можно сделать в Личном кабинете. А также в отделениях Почты России, Сбербанка России и других банков, как через кассы, так и через терминалы самообслуживания.

С 1 июля 2021 года на территории Самарской области устанавливаются следующие тарифы: