С 1 июля меняются тарифы на электроэнергию в Самарской области

Для жителей Самарской области тарифы на электроэнергию в среднем увеличатся на 3,7%. Основанием для изменения тарифов стал Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2020 №666 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2021 год».
Напоминаем, что гражданам-потребителям необходимо оплачивать электроэнергию до 10-ого числа месяца, следующего за расчетным. Учитывая необходимость оплаты электроэнергии, рекомендуем не накапливать долги, а в полном объеме оплачивать услуги электроснабжения.
Быстро и без комиссии это можно сделать в Личном кабинете. А также в отделениях Почты России, Сбербанка России и других банков, как через кассы, так и через терминалы самообслуживания.
С 1 июля 2021 года на территории Самарской области устанавливаются следующие тарифы:
|
Тариф
|
Руб./кВт.ч
|
1. Население (за исключением в пунктах 2 и 3)
|
Одноставочный тариф
|
4,46
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|
Дневная зона
|
5,08
|
Ночная зона
|
2,50
|
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
|
Пиковая зона
|
5,10
|
Полупиковая зона
|
4,46
|
Ночная зона
|
2,50
|
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными приборами
|
Одноставочный тариф
|
3,12
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|
Дневная зона
|
3,54
|
Ночная зона
|
1,75
|
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
|
Пиковая зона
|
3,58
|
Полупиковая зона
|
3,12
|
Ночная зона
|
1,75
|
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
|
Одноставочный тариф
|
3,12
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|
Дневная зона
|
3,54
|
Ночная зона
|
1,75
|
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
|
Пиковая зона
|
3,58
|
Полупиковая зона
|
3,12
|
Ночная зона
|
1,75