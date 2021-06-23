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С 1 июля меняются тарифы на электроэнергию в Самарской области

23 июня 2021 11:27
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С 1 июля меняются тарифы на электроэнергию в Самарской области

Для жителей Самарской области тарифы на электроэнергию в среднем увеличатся на 3,7%. Основанием для изменения тарифов стал Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2020 №666 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2021 год». 

Напоминаем, что гражданам-потребителям необходимо оплачивать электроэнергию до 10-ого числа месяца, следующего за расчетным. Учитывая необходимость оплаты электроэнергии, рекомендуем не накапливать долги, а в полном объеме оплачивать услуги электроснабжения. 

Быстро и без комиссии это можно сделать в Личном кабинете.  А также в отделениях Почты России, Сбербанка России и других банков, как через кассы, так и через терминалы самообслуживания.

С 1 июля 2021 года на территории Самарской области устанавливаются следующие тарифы:

Тариф

Руб./кВт.ч

1. Население (за исключением в пунктах 2 и 3)

Одноставочный тариф

4,46

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона

5,08

Ночная зона

2,50

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона

5,10 

Полупиковая зона

4,46

Ночная зона

2,50

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными приборами

Одноставочный тариф

3,12

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона

3,54

Ночная зона

1,75

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона

3,58

Полупиковая зона

3,12

Ночная зона

1,75

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

Одноставочный тариф

3,12

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона

3,54

Ночная зона

1,75

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона

3,58

Полупиковая зона

3,12

Ночная зона

1,75
 

 

Теги: рост тарифов тариф электроэнергия

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