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С 1 июля 2022 года в Самарской области подорожают коммунальные услуги

24 июня 2022 09:49
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С 1 июля 2022 года в Самарской области подорожают коммунальные услуги

В Самарской области с 1 июля 2022 года произойдет повышение стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщили в департаменте ценового и тарифного регулирования региона. 

По информации властей, тарифы увеличатся согласно установленному индексу на 3,8%. При этом, в некоторых городах рост может быть выше, но не более чем на 2%. Например, Одноставочный тариф для населения в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, -  4,62 руб/кВт*ч. А стоимость теплоэнергии составит  1 964, 06 руб./Гкал. 

На оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО нужно потратить 598,16 руб./м3. На газ цена вырастет не более 3,5%, однако окончательные тарифы установят после утверждения ФАС России оптовых цен с учетом тарифов, сообщается в приказе, пишет ГТРК Самара. 

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