Ряд сообществ вводят в заблуждение жителей, собирая взносы и обещая взамен освобождение от оплаты всех коммунальных услуг

142

Уже несколько лет в России действуют сообщества, именующие себя «Профсоюз «Союз ССР», «Граждане СССР» и т.д. Их члены не признают действующее законодательство и отказываются оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

По данным «РКС-Самара», количество таких абонентов увеличилось в разы. Если в 2019 году в ресурсоснабжающую организацию поступило около 30 обращений от членов «профсоюза СССР», то в 2021 эта цифра приблизилась к 100. Их общая задолженность за холодную воду и канализацию приближается к полутора миллионам рублей.

Эти сообщества вводят в заблуждение жителей, собирая взносы и обещая взамен освобождение от оплаты всех коммунальных услуг. Однако тех, кто заплатил взносы, ждёт разочарование. Платить всё-таки придётся. И не только за коммуналку, но и около 6 000 рублей за судебные разбирательства.

В пользу ресурсоснабжающей компании уже вынесено несколько судебных приказов, которые вступили в законную силу, о взыскании задолженности с участников профсоюза «Союза ССР».

Должникам приходится погашать свою задолженность на основании судебного акта, либо, в случае неоплаты, в отношении них возбуждаются исполнительные производства. Благодаря этой работе 27 «граждан СССР» стали добросовестными абонентами.

«РКС-Самара» предостерегает жителей города от агитации со стороны сообществ, именующих себя «Правительство СССР», «Профсоюз «Союз ССР» и т.д., которые могут привести к судебным разбирательствам. Членство в любых организациях не освобождает граждан РФ от обязанности оплачивать коммунальные услуги своевременно и в полном объёме.







