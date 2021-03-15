Ряд самарцев уличили в неумении пользоваться канализацией

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Специалисты «РКС-Самара» составили список домов, жители которых жители которых чаще других путают унитаз с мусоропроводом.

2020 год, год начала пандемии, когда в ежедневный обиход всех россиян вошли маски и влажные салфетки, стал для системы водоотведения катастрофой. Жители, которые не соблюдают правила эксплуатации канализации, выбрасывают использованные изделия из нетканого материала в унитаз. Мусор собирается на выпуске из дома или в ближайшем к дому пролёте канализационной трубы, образует непроходимый засор.

Значительное увеличение сбоев в работе канализации отмечают ресурсоснабжающие организации всех крупных российских городов. Для системы водоотведения маски и влажные салфетки стали худшим испытанием за всё время её существования. И если жители не перестанут смывать в унитазы то, что не растворяется, они так и будут страдать от постоянных засоров. Сталкиваясь с проблемами на сетях канализации, горожане должны помнить, по чьей вине это произошло.

Специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» составили список домов, жители которых чаще других путают унитаз с мусоропроводом. Если до 2020 года по этим адресам бригады для прочистки уличных канализационных труб выезжали по одному - два раза в год, то в прошлом году количество выездов увеличилось на порядок. Ни одно ресурсоснабжающее предприятие не сможет настолько увеличить количество работников! Для этого требуется значительное увеличение тарифа.

Обращаем внимание жителей Самары! Ни в коем случае не выбрасывайте в канализацию маски, салфетки, любые изделия из нетканых материалов! Это приводит к катастрофическим последствиям для труб, насосного оборудования. Это становится причиной изливов сточных вод на поверхность! Относитесь бережно к системе водоотведения, не смывайте в унитаз и раковину то, что не растворяется!

Дома, в районе которых бригады «РКС-Самара» в 2020 году устраняли засоры канализации более 15 раз: