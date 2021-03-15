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Ряд самарцев уличили в неумении пользоваться канализацией

15 марта 2021 10:23
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Ряд самарцев уличили в неумении пользоваться канализацией

Специалисты «РКС-Самара» составили список домов, жители которых жители которых чаще других путают унитаз с мусоропроводом. 

2020 год, год начала пандемии, когда в ежедневный обиход всех россиян вошли маски и влажные салфетки, стал для системы водоотведения катастрофой. Жители, которые не соблюдают правила эксплуатации канализации, выбрасывают использованные изделия из нетканого материала в унитаз. Мусор собирается на выпуске из дома или в ближайшем к дому пролёте канализационной трубы, образует непроходимый засор. 

Значительное увеличение сбоев в работе канализации отмечают ресурсоснабжающие организации всех крупных российских городов. Для системы водоотведения маски и влажные салфетки стали худшим испытанием за всё время её существования. И если жители не перестанут смывать в унитазы то, что не растворяется, они так и будут страдать от постоянных засоров. Сталкиваясь с проблемами на сетях канализации, горожане должны помнить, по чьей вине это произошло.

Специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» составили список домов, жители которых чаще других путают унитаз с мусоропроводом. Если до 2020 года по этим адресам бригады для прочистки уличных канализационных труб выезжали по одному - два раза в год, то в прошлом году количество выездов увеличилось на порядок. Ни одно ресурсоснабжающее предприятие не сможет настолько увеличить количество работников! Для этого требуется значительное увеличение тарифа. 

Обращаем внимание жителей Самары! Ни в коем случае не выбрасывайте в канализацию маски, салфетки, любые изделия из нетканых материалов! Это приводит к катастрофическим последствиям для труб, насосного оборудования. Это становится причиной изливов сточных вод на поверхность! Относитесь бережно к системе водоотведения, не смывайте в унитаз и раковину то, что не растворяется! 

Дома, в районе которых бригады «РКС-Самара» в 2020 году устраняли засоры канализации более 15 раз: 

  • Карла Маркса, 165А/Б – 28 раз
  • Красноармейская, 125А – 25 раз 
  • Енисейская, 47 – 22  раза
  • Победы, 90 – 22 раза
  • Физкультурная, 76 – 21  
  • Металлургов, 81 – 21  
  • Авроры, 122 – 21 
  • Зубчаниновское ш. 169 – 19  
  • Красных Коммунаров, 32 – 19  
  • Победы, 168 – 19  
  • Кирова, 331 – 18  
  • Ст.-Загора, 285 – 18  
  • Красноармейская, 106 – 18 
  • Ленинградская, 63 – 18 
  • Дачная, 27А – 18 
  • Мичурина, 116А – 18 
  • Гагарина, 14 – 17 
  • Льва Толстого, 34 – 17 
  • Самарская, 203 – 17 
  • Гвардейская, 12 – 17  
  • Товарная, 17А – 17  
  • Днепровский пр. 1 – 17  
  • Белогородская, 44 – 17 
  • Гвардейская, 15 – 16  
  • Севастопольская, 28 – 16  
  • Карла Маркса, 124 – 16 
  • Ленинская, 3 – 16 
  • Гая, 17 – 15 
  • Лукачева, 36А/Б – 15 
  • Гая, 17 – 15 
  • Аэродромная, 16А – 15 
  • Волгина, 95 – 15 
  • Мечникова, 52 – 15 
  • Маяковского, 15 – 15 
  • Республиканская, 52 – 15  

 

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