Россияне могут пересчитать плату за вывоз мусора при отпуске

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Правительство РФ разрешило с 1 марта 2023 года перерасчет платы за вывоз бытовых отходов для всех жителей многоквартирных домов, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой.

Перерасчет возможен, например, из-за отъезда в отпуск или командировку, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Благодаря внесённым изменениям возможность перерасчёта платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений", – уточнили в пресс-службе правительства.

Перерасчёт предоставляется жильцам, которые по тем или иным причинам отсутствовали более пяти календарных дней. Для пересмотра платы за вывоз мусора необходимо написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы, например туристические путёвки или авиабилеты, пишет Смотрим.

Ранее правительство РФ объявило о переносе индексации тарифов на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года. Тарифы вырастут в пределах 9%. В 2023 году индексация проводиться не будет, следующая пройдет 1 июля 2024 года.