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Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

21 ноября 2022 12:56
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Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ, однако рост затронет не все виды услуг, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В первую очередь вырастет цена на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и твердые коммунальные отходы, при этом рост цены не должен превышать девять процентов, добавила эксперт.

"Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется", — уточнила она.

Лебединская также напомнила о сохранении льгот на оплату услуг ЖКХ, которые могут получить одиноко проживающие семьи со среднедушевым доходом, который ниже величины прожиточного минимума, в случае если платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода, сообщает РИА Новости.

Теги: Акценты

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